Porto di Salerno | il deputato Piero De Luca incontra i lavoratori – VIDEO

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– I lavori di ammodernamento infrastrutturale deldipartiranno agli inizi del prossimo anno. Ieri all’assemblea del personale con i dirigenti dell’autorità portuale ed i rappresentanti delle sigle sindacali c’era anche ilDemDeche ha rinnovato il suo impegno a sostenere tutti gli interventi, dal dragaggio all’ampliamento dell’imboccatura del, strategico e fondamentali per lo sviluppo di un’infrastruttura che è il primo datore di lavoro a. L'articolodi, ilDeproviene da Anteprima24.it.

