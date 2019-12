Ponte Morandi | il Tar difende Autostrade Illegittimo escluderla dalla ricostruzione

ilnapolista

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il Tar Liguria ha stabilito che estrometteredelpossa essere stata una decisione illegittima dal punto di vista costituzionale. Il tribunale ha così trasmesso il ricorso di Aspi alla Consulta. Sgretolando, in un attimo, il decreto Genova. In 55 pagine di ordinanza il Tar dichiara che la convenzione è stata violata ai danni di Aspi e solleva anche dubbi sulla procedura con cui fu scelta la cordata Fincantieri invece che quella che aveva a capo Cimolai ed era basata sul progetto dell’architetto Calatrava. Il progetto di, infatti, come sollevatosocietà nel suo ricorso, era più economico. Ma non finisce qui. I giudici criticano anche i criteri con cui il commissario Bucci ha usato i soldi diper rimborsare proprietari e residenti di case nella zona rossa. Fra i vari motivi che hanno convinto i giudici del Tar ...

