Pioli | Milan a buon punto | domani spero di abbracciare Sinisa

quotidianodiragusa

(Di sabato 7 dicembre 2019)"Per me le valutazioni delle partite sono semplici. Guardo sempre alle occasioni che creiamo e a quelle che concediamo.

acmilan : ??? Coach Pioli's press conference ahead of #BolognaMilan is now LIVE on our App! ?? ??? La conferenza di Mister Piol… - AntoVitiello : #Pioli in conferenza: 'Non esiste un caso #Piatek. #Ibra? Come regalo voglio i tre punti col #Bologna. #Suso a sini… - acmilan : ??? Coach Pioli's press conference is now LIVE on our App! ?? ??? La conferenza di Mister Pioli è LIVE sull'AC Milan… -