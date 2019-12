newsmondo

(Di sabato 7 dicembre 2019) Bologna-Milan, Stefanoin conferenza stampa: “haqualità, cisoddisfazioni. Piatek? Non esiste un caso legato a un singolo giocatore”. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna, l’allenatore del Milan Stefanoha parlato della crescita della sua squadra e del momento di Piatek e, nel mirino dei critici. Bologna-Milan, la conferenza stampa di StefanoIn apertura di conferenza stampa Stefanoha preso le difese di Piatek spostando l’attenzione sul rendimento della squadra. “Non esiste il caso di un singolo giocatore in un gioco di squadra. Noi dobbiamo esserlo nell’intensità e nelle posizioni per essere propositivi. Il caso è quello del Milan, si vince e si perde tutti insieme”. L’allenatore del Milan ha poi parlato della partita contro il ...

milannewsmondo : Pioli difende Suso, “Ci darà grandi soddisfazioni” - RaffaelloComes : @tullio_1899 @nonnoenry56 da quando è arrivato pioli è sempre il migliore in campo...propositivo al tiro, crea per… - SpazioMilan : Pioli sul Parma: 'E' un'ottima squadra, difende bene. Dovremo avere il giusto spirito e aumentare la qualità del no… -