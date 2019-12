Pellezzano | gazebo-Lega e raccolta firme contro MES

anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Sa) –si…: Domenica 8 dicembre, in occasione della festa dell’Immacolata Concezione, il capogruppo del gruppo consiliare d’opposizione “Nuova” Tiziano Sica allestirà undalle 10 alle 23 in piazza G. Di Vittorio. “L’obiettivo – racconta Sica – è raccogliere leper bloccare il MES (noto anche come Fondo Salva-Stati) e impedire alle mani dell’Europa di derubare i risparmi degli italiani. Per aiutare gli altri, dobbiamo salvare prima noi stessi: Prima l’Italia, prima gli Italiani”. L'articoloMES proviene da Anteprima24.it.

