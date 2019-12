Pedofilo dà 2 | 700 euro ad un donna per fare sesso con una bambina mentre lui guarda online

fanpage

(Di sabato 7 dicembre 2019) Christine Callaghan, 33enne inglese, ha abusato di una vittima sotto i 13 anni su Skype per migliaia di sterline. Dean Petley le avrebbe pagato £ 2.285 in tre anni per vederlacon la piccola in diverse occasioni. Callaghan ha ammesso di aver pubblicato i video di quelle violenze in Rete: è stata condannata a 6 anni.