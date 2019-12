Paura al centro commerciale per un 60enne | necessario l’intervento del 118

anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Un uomo di 60 anni, alle ore 16.50 circa, è improvvisamente crollato a terra sul fianco destro mentre si trovava all’interno di uncittadino. Subito soccorso da alcune persone che si trovavano a pochi passi e dal personale di vigilanza, l’uomo è rimasto immobile a terra per qualche minuto. All’arrivo dei sanitari del 118, immediatamente accorsi, è sembrato riprendersi sebbene lamentava comunque ancora dolori. I sanitari sono riusciti a caricarlo su una barella e a trasportarlo in ambulanza per i dovuti accertamenti da svolgere all’ospedale Fatebenefratelli. L'articoloalper unl’intervento del 118 proviene da Anteprima24.it.

