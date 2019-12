Pattinaggio artistico | programma di oggi Finale Grand Prix Torino 2019 | orari | tv

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) Si chiuderanno i giochisabato 7 dicembre al Palavela di, impianto sportivo simbolo delle Olimpiadi 2006 da poco riaperto, le Finali-2020 didi figura. Si inizierà subito con il botto. Alle 13:15, per garantire il prime time con la tv giapponese, andrà in scena illibero individuale maschile. I protagonisti saranno Nathan Chen e Yuzuru Hanyu, quest’ultimo a caccia di una rimonta stile Helsinki 2017. Da quanto mostrato negli allenamenti l’alieno potrebbe alzare oltremodo l’asticella tentando di atterrare cinque salti quadurpli, nello specifico rittberger, lutz, salcow e due toeloop. Occasione ghiottissima per Kevin Aymoz, il quale dovrà difendere il buon margine di vantaggio per conquistare il primo podio in unadidella carriera. Le emozioni proseguiranno successivamente con il libero delle coppie ...

