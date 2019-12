Pattinaggio artistico | Finali Grand Prix 2019 | Panfilova e Rylov vincono tra le coppie

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) I russi Apollinariiae Dmitryhanno vinto ledeljuniores per quanto riguarda ledi, i vice campioni del mondo di categoria hanno eseguito un bellissimo free skating sulle note di No One Ever Called Me That e hanno così festeggiato al PalaVela di Torino. Gli allievi di Pavel Sliusarenko hanno totalizzato 119.47 punti nel segmento di gara (60.51 per la parte tecnica, 58.96 per i components) e hanno chiuso così con un totale di 185.23. Il 18enne e la 16enne, quest’anno vincitori delle tappe di Lake Placid e Gdansk, hanno così confermato il pronostico della vigilia e sono riusciti a battere i connazionali Diana Mukhametzianova e Ilya Mironov per appena nove decimi (184.37): la coppia seguita da Vladislav Zhovnirski ha ben interpretato la coreografia costruita sulle note di Endgame ed è risalita dal terzo posto nello short ...

