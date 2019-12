Parigi | tornano i gilet gialli | manifestazione contro le pensioni

notizie

(Di sabato 7 dicembre 2019) Roma, 7 dic. (askanews) – Iin piazza: diverse centinaia di manifestanti sfilano davanti al Ministero dell’Economia diper il 56esimo atto del movimento. Una mobilitazione, quella sulla riforma sociale e in particolare sulle, che si trascina da mesi nel tentativo di far piegare il governo e che promette un weekend terribile per i trasporti nella capitale francese. Il gestore delle ferrovie Sncf ha avvertito che le interruzioni arriveranno allo stesso livello degli ultimi due giorni, con appena il 10-15% dei treni ad alta velocità e regionali circolanti. La metro diha nove linee totalmente ferme, cinque parzialmente operative, mentre solo le linee automatiche 1 e 14 funzionano normalmente. Cancellazioni sono previste anche sui treni internazionali Eurostar e Thalys. I trasporti aerei, i meno colpiti dagli scioperi, stanno tornando ...

