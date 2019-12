Pallanuoto femminile | Coppa Italia 2019 | Padova-Catania 10-8 Trofeo alle patavine | terza

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019)vince ladi: le venete battono per 10-8 il, rimontando dallo 0-3 e scavando il solco decisivo a cavallo tra terzo e quarto periodo. Tre gol di Ranalli, doppiette per Millo e Centanni, marcature singole di Queirolo, Casson e Dario per le, tripletta di Marletta, doppietta per Aiello e gol di Ioannou, Garibotti e Viacava per le etnee. Disputata anche la finalina di consolazione per il terzo posto: le campionesse uscenti della SIS Roma salgono sul podio battendo per 14-12 la Kally Milano. Le capitoline vincono rimontando nell’ultimo quarto: gran partita di Chiappini, cinquina per lei, non bastameneghine la tripletta di Bianconi. TABELLINI Finalissima Plebiscito-L’Ekipe Orizzonte 10-8 Plebiscito: Teani, Martina Savioli, Ilaria Savioli, Gottardo, Queirolo 1, Casson 1, Millo 2, Dario 1, Cocchiere, Ranalli ...

