Pagelle e Highlights 15^ giornata Serie A | Lazio-Juve 3-1 | bianconeri al

serieanews

(Di domenica 8 dicembre 2019)15A- Tutto pronto per la 15^diA. Si partirà con la sfida tra Inter-Roma, con nerazzurri attualmente in testa alla classifica e chiamati a difendere il primato. Roma sugli scudi a caccia di conferme in vista della possibile rimonta in chiave Champions League. Sabato sarà la volta dell’altra … L'articolo15^A:3-1,al tappeto!Atalanta-Verona 3-2, Di Carmine spaventata i nerazzurri. Udinese-Napoli 1-1, Zielinski risponde a Lasagna proviene daA News Calcio - Notizie in Tempo Reale sullaA, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

MatteoMarchini5 : LIVE Lazio-Juventus 3-1, Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA: prima sconfitta stagionale per i bianconeri. Pagelle… - zazoomblog : LIVE Lazio-Juventus 3-1 Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA: prima sconfitta stagionale per i bianconeri. Pagelle e… - JManiaSite : La Juve di Sarri crolla all'Olimpico e rimane a -2 dall'Inter #LazioJuve -