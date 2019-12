anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Un usonel linguaggio quotidiano. È la singolare iniziativa intrapresa dall’amministrazione comunale del sindaco di, Paolo Imparato. Ieri infatti, lacomunale, con la delibera n.200 del 6 dicembre, hailcomunicazione non ostile” promosso dall’associazione no profit “O Stili” di Trieste. Il Manifesto infatti, è un progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenzache ha l’obiettivo di responsabilizzare gli utentirete all’uso di forme di comunicazione non ostile, nella consapevolezza del fatto che “virtuale è reale”. Creato con la la partecipazione collettiva circa 300 professionisti ed esperticomunicazione, tradotto in 30 lingue e declinato in 6 ambiti (politica, pubblica amministrazione, sport, educazione, aziende è scienza), ...

anteprima24 : ** #Padula, uso responsabile delle parole: approvato in #Giunta il “manifesto della comunicazione non ostile' **… - antonelladalto2 : Uso responsabile delle parole. Padula aderisce al “Manifesto della comunicazione non ostile” - ONDANEWSweb : Uso responsabile delle parole. Padula aderisce al “Manifesto della comunicazione non ostile” -… -