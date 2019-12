Ostia | nuove informazioni sulla tragica morte di Simone

bigodino

(Di sabato 7 dicembre 2019)di, il bimbo di undici anni, di, che ha perso la vita, nella giornata di giovedì tre dicembre, è stato aperto un fascicolo per omicidio colposa, da parte della Procura. Le indagini continuano, ma per il momento non è iscritto nessunolista degli indagati. La vicenda di questo bimbo ha sconvolto tutta la comunità e tutte le persone che conoscevano lui ed i suoi familiari. Nessuno ancora oggi, riesce a crederci. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti,ha iniziato a sentirsi male, intorno alle dodici di mercoledì mentre stava facendo educazione fisica a scuola ed i soccorsi sono stati allertati intorno alle 12.32. Aveva anche perso i sensi. Sul posto è arrivata un’automedica, sette minuti dopo e dopo averlo rianimato per più di un’ora, è stato chiesto l’intervento di un elisoccorso, per trasportareal Bambino Gesù ...

TabletRoma : Oggi è la ???????????????? ???????????????? ?????? ???? ?????????? ???????????? ??'????????. In Italia oltre tremila nuove diagnosi di infezione da Hiv… - ilfaroonline : Ostia, cardiologia e dintorni: le nuove linee guida illustrate ai medici di famiglia -