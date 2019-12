Omofobia | non gli vendono un gatto perché gay Ma solo chi discrimina è ‘sbagliato’

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) di Massimo Arcangeli* Tiziano è una persona. È nato a Cassino l’11 aprile del 1968. Vive e lavora sempre a Cassino, dove fa l’ausiliario del traffico, e da 20 anni è felicemente unito col suo compagno. Il 2 dicembre scorso legge un annuncio su Subito.it. Vuole comprare una gattina: è un regalo che l’uomo che l’ama vorrebbe fargli. Chiama per informarsi e il venditore, che inizialmente si mostra gentile ed è anche lui della provincia di Frosinone, gli manda in seguito un raggelante messaggio su WhatsApp (dopo aver presumibilmente osservato la foto annessa al suo profilo, dove Tiziano appare nella sua femminilità, pur non essendo un transessuale): “Non vendiamo ai transessuali”. La replica di Tiziano, ma il venditore l’aveva già bloccato: “Vergognati”. Con Tiziano ho appena parlato per telefono. Mi ha raccontato la sua storia. È l’ultimo di sei figli, ha perso il ...

