Offerte Gamestop Calendario dell’Avvento del 7 dicembre | PS4 sugli scudi

optimaitalia

(Di sabato 7 dicembre 2019) È un fine settimana particolarmente rovente quello delle, che proseguono spedite nella loro marcia di avvicinamento alla ricorrenza del Natale con ildell'Avvento. Una rincorsa che come sempre concede interessantissimi spunti a chi è alla ricerca di sconti dedicati ai maggiori titoli degli ultimi tempi. E perchè no, un'occasione imperdibile per tappare i buchi che nel corso dei mesi si sono aperti all'interno della propria collezione di videogiochi. E sonoparecchio golose quelle che hanno preso vita proprio nella giornata di oggi 7, in virtù di una selezione di titoli che in sostanza rende omaggio alla console di casa Sony, PS4, con ben quattro diversi titoli che vanno a pescare nel parco esclusive degli ultimi anni.dedicate: Sony e PS4 nei cuori per la giornata odierna Marvel's Spider-Man Si parte ...

cyberanimax : Vediamo i nuovi sconti del Calendario dell'Avvento 2019 della catena Gamestop per oggi 7 dicembre 2019, all'interno… - Multiplayerit : GameStop, Jingle Nerd: il Calendario dell'Avvento, offerte di oggi 7 dicembre 2019 - SerialGamerITA : GameStop: ecco le offerte del Calendario dell’Avvento di oggi, 7 dicembre #gamestop -