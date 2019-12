Nuoto | Europei vasca corta Glasgow 2019 | Martina Carraro e Arianna Castiglioni stellari

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) Penultima giornata senz’altro positiva per la Nazionale italiana diimpegnata anei Campionatiin, che ha portato a casa la bellezza di quattro medaglie (1/2/1) sufficienti per rimanere in seconda piazza nel medagliere della manifestazione. Seconda doppietta consecutiva per la rana femminile italiana, che si conferma sul trono d’Europa inanche nei 100 con(argento nei 50 alle spalle di Benedetta Pilato) in trionfo davanti ae alla finlandese Jenna Laukkanen grazie ad una gara praticamente perfetta a partire dallo start (0.53 di reazione) e conclusasi con una progressione inesorabile nelle ultime due vasche. Grandissima delusione per una medaglia d’argento beffarda da parte di Federica Pellegrini, sconfitta nei 200 stile libero dall’outsider britannica Freya Anderson proprio ...

juventusfc : ?? @Greg_palt ancora una volta d'ORO ?? ieri agli Europei di nuoto in vasca corta di #Glasgow2019! Sempre orgogliosi di te! ??? #JSport - Agenzia_Ansa : #Europei25m Panziera e Paltrinieri d'oro. L'azzurro conquista il podio nei 1500 sl, mentre la seconda nei 200 dorso… - virginiaraggi : Un altro oro per la nostra #SimonaQuadarella, prima in vasca corta negli 800 stile agli Europei di Nuoto a #Glasgow… -