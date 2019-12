Nuoto | Europei 2019 Glasgow Rana padrona | l’Italia domina anche sui 100 e guarda a Tokyo

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Martina Carraro oro, Arianna Castiglioni argento: sembrava scritto ma poi i risultati sono da conquistare sul campo e nulla è scontato quando ci sono 100 metri davanti e delle emozioni da controllare, non facili quando chi le deve gestire non h mai vinto una gara internazionale. Per questo vale ancora di più la seconda doppietta azzurra consecutiva nellache ormai è questione tricolore in Europa in attesa di capire quali saranno le attrici in vista delle Olimpiadi diin questa specialità. Di sicuro ci sarà Martina Carraro che ha fatto un passo avanti importante soprattutto dal punto di vista psicologico e non è più scesa dal podio da un anno a questa parte senza fare differenze tra vasca lunga e vasca corta. Stavolta, però, c’era da vincere e la genovese di stanza a Imola ha mantenuto il pronostico portando a casa il primo oro in carriera che non si scorda maise lei ...

