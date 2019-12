Nuoto | Europei 2019 Glasgow | le pagelle degli azzurri 7 dicembre Martina Carraro e

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) Arrivano altre quattro medaglie, una d’oro, due d’argento e una di bronzo, per la spedizione italiana a, con Castiglioni eche si dividono il podio numero 200 della storia negliin vasca corta per l’Italia e l’Itache si porta a due medaglie dal record di Copenhagen e Netanya. Ecco i voti, atleta per atleta della quarta giornata di gare. LENELLA QUARTA GIORNATA DI GARE AGLIIN VASCA CORTA DISILVIA DI PIETRO 7: La miglior Di Pietro dal rientro. Prova a rimettere in carreggiata la squadra azzurra e si batte con grande caparbietà. Segnali positivi. FEDERICO BOCCHIA 6.5: Lancio buono ma non straordinario e per la medaglia sarebbe servito qualcosa in più. ILARIA BIANCHI 6.5: Fa il massimo perchè le 18 subacquee del giorno prima presentano il conto e non è facile essere veloci. Si prende un posto in ...

juventusfc : ?? @Greg_palt ancora una volta d'ORO ?? ieri agli Europei di nuoto in vasca corta di #Glasgow2019! Sempre orgogliosi di te! ??? #JSport - Agenzia_Ansa : #Europei25m Panziera e Paltrinieri d'oro. L'azzurro conquista il podio nei 1500 sl, mentre la seconda nei 200 dorso… - SkyTG24 : Europei di nuoto: nei 100 rana oro a Carraro, argento Castiglioni -