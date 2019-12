Nuoto | Europei 2019 Glasgow Federica Pellegrini vuole risalire sul trono dei 200 | è

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) Non sono proprio occhi della tigre, quelli diqui a, almeno fino a questo pomeriggio quando ai blocchi di partenza incrocerà per l’ennesima volta lo sguardo della bella olandese Femke Heemskerk e cercherà per l’ennesima volta di ipnotizzarla, di toglierle l’energia che servirà per batterla come è già capitato un sacco di volte. Gli occhi sono comunque raggianti per tanti motivi, perchè la condizione è buona, la marcia di avvicinamento verso l’ultimo obiettivo della carriera, Tokyo 2020 procede spedita e perchè non pensava di essere così competitiva anche sui 100, distanza che, soprattutto in vasca corta, non le è stata mai particolarmente amica anche quando concentrava lì tutta la sua attenzione. Due anni fa a Copenhagen,osservava dalla Tv in zona mista Charlotte Bonnet infliggere l’ennesima sconfitta a Femke ...

