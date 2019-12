blitzquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) Un'ambulanza, foto d'archivio Ansa, ROMA - Undi 38 anni è morto adopo essere caduto da un'. E' accaduto in via Greppi angolo via dell'Archivio, nel centro della città, ...

rep_torino : Muratore cade da un'impalcatura e muore nel centro di Novara [aggiornamento delle 13:49] - BlitzQuotidiano : Novara, muratore cade da impalcatura e muore - BreakingItalyNe : NOVARA: Incidente sul lavoro in via Greppi: Muratore di 38 anni cade da un'impalcatura e muore -