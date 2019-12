Nonnina mette K O il ladro

bigodino

(Di sabato 7 dicembre 2019) Unha preso la lezione della sua vita dopo aver tentato di derubare una nonna di 82 anni. Per la gioia di tutti, le cose non sono andate affatto come i criminali si aspettavano. L’uomo iniziò a bussare con urgenza alla porta di Willie Murphy. Le disse che stava molto male e che chiamasse un’ambulanza per aiutarlo. Willie vive a New York City. L’astuta nonna sospettò presto che fosse qualcos’altro, quindi gli disse che avrebbe chiamato la polizia e si rifiutò di aprire la porta. Willie pensò che il peggio fosse passato, ma un paio di minuti dopo l’uomo aprì la porta ed entrò nella sua proprietà. Non riusciva a immaginare di trovarsi nella casa di una nonna fisica di bodybuilder che sapeva benissimo come difendersi. Willie può sollevare più di 100 chili. Willie reagì rapidamente e prese il tavolo più vicino a lei per colpirlo. Il tavolo si ruppe e ...