Niall Horan e Selena Gomez stanno insieme? Il cantante chiarisce il loro rapporto

velvetgossip

(Di sabato 7 dicembre 2019), ex membro degli One Direction, ha pubblicato nel 2017 il suo primo lavoro come solista, Flicker, ormai distaccato dal gruppo. Il suo secondo album è stato anticipato dal brano Nice to Meet ya, uscito il 4 ottobre. Ciò che però sta veramente facendo parlare di lui è il suocon la collega e amica, su cui i media hanno puntato gli occhi. Proprio lo scorso ottobresono stati avvistati a cena fuori,ad un gruppo di amici.rompe il silenzio sul suoconOra cheè single, dopo il lunghissimocon Justin Bieber e il flirt con The Weeknd, le indiscrezioni si sono sprecate: voci parlano delmolto particolare, mai confermato o smentito da nessuno dei due. Finalmente, però, Neill ha deciso di rompere il silenzio in un’intervista nel podcast di Brekkie Crew su ...

MarcoMoriniTW : Niall, accompagnato dal suo pianoforte, ci ha aperto il cuore con questo emozionante brano inedito, Put A Little Lo… - obsexeeyum : RT @giorgiarain_bow: Riassumendo: Complimenti a Liam Payne per l’album Complimenti a Harry Styles e Niall Horan per i singoli Complim… - lvmonboy : RT @fearlesshaz: IL NUOVO SINGOLO DI NIALL HORAN #PALLOM È NONO (#9!!!!) NELLE CLASSIFICHE ITALIANE DI ITUNES. SONO TANTO FIERA DI LUI -