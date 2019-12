agi

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il ministro degli Esteri Luigi Diha incontrato oggi la stampa estera alla Farnesina. È stata l'occasione per toccare diversi punti che riguardano l'operato diretto del capo politico del Movimento 5 Stelle all'interno dell'esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Dalla Libia alla Tunisia, dall'incontro tra il presidente del Consiglio e Trump alla Via della Seta passando per il 5G. CINA E 5G: "Il confronto tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente Usa Donald Trump al summit Nato è stato cordiale e molto amichevole e non ci sono state minacce su web tax e", haDiai cronisti. L'Italia "non ha mai ricevuto pressioni dagli Usa" relativamente alla sigla e applicazione del Memorandum sulla Via della Seta con la Cina. "Abbiamo ricevuto un warning dagli Usa sul 5G e facendo collaborare le nostre strutture di ...

fisco24_info : Nessuna minaccia da Trump su web tax e dazi, ha detto Di Maio: Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha incontrato… - Agenzia_Italia : Nessuna minaccia da Trump su web tax e dazi, ha detto Di Maio - carseri : RT @Comunardo: Apprendo dai giornali che la traduzione corretta di „huge risks“ è „nessuna minaccia“ -