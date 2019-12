NBA 2019-2020 - i risultati della notte (7 dicembre). LeBron James e Anthony Davis trascinano i Lakers - Belinelli salva gli Spurs - ok Celtics e Bucks : Dieci sono le partite che si sono disputate questa notte nelle varie arene americane: andiamo a scoprire cos’ha regalato in quest’occasione il panorama della NBA. I Brooklyn Nets passano sul parquet degli Charlotte Hornets per 104-111 con una bella prestazione di squadra, Joe Harris a 22 punti e le doppie doppie di DeAndre Jordan (18 e 13 rimbalzi), Jarrett Allen (14 e 10 rimbalzi) e Spencer Dinwiddie (13 e 12 assist). Per gli ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (6 dicembre) : Phoenix batte New Orleans dopo un supplementare - Houston vince a Toronto : Solo quattro le partite che si sono svolte in NBA questa notte (6 dicembre). Apre la sfida del Garden tra i padroni di casa dei New York Knicks e i Denver Nuggets. Match senza storia con gli ospiti che hanno travolto gli avversari col risultato di 129-92. Ben otto i giocatori in doppia cifra per la franchigia del Colorado, fra cui tutti i membri della second unit. Cade anche Philadelphia in casa di Washington, sconfitta 113-119. ...

NBA 2019-2020 : i risultati della notte (5 dicembre). I Lakers battono Utah - Bucks scatenati - Doncic guida Dallas : Si sono giocate ben dieci partite nella notte NBA, grande spettacolo negli USA con alcune big in campo. I Lakers sconfiggono ancora gli Utah Jazz in back-to-back, dopo averli battuti ventiquattro ore fa si ripetono a Denver lanciando un importante messaggio a tutta la concorrenza. La franchigia di Los Angeles si impone per 121-96 trascinata da un’ottima difesa e dalle troppe palle perse dai padroni di casa (addirittura 19), sotto i ...

NBA 2019-2020 : i risultati della notte (4 dicembre). I Lakers ritornano alla vittoria - a Houston non bastano i 50 punti di Harden : Sono sette le partite che si sono disputate durante la notte per la stagione NBA 2019-2020. In evidenza il ritorno alla vittoria dei Los Angeles Lakers in quel di Denver e le sconfitte all’overtime per Toronto Raptors e Houston Rockets, ai quali non bastano i 50 punti di James Harden. Andiamo ad analizzare nel dettaglio ciò che è successo. Rialzano subito la testa i Los Angeles Lakers che, dopo la sconfitta patita a domicilio per ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (3 Dicembre) : Milwaukee domina con New York - Philadelphia supera Utah. Crollo Warriors ad Atlanta : Sono sei le partite della notte NBA. Dodicesima vittoria consecutiva per i Milwaukee Bucks, che demoliscono i New York Knicks per 132-88. Partita mai in discussione e già chiusa al termine del primo quarto, con i padroni di casa che si sono trovati avanti di diciotto punti (33-15). Nei restanti tre quarti Milwaukee ha poi dilagato grazie soprattutto alla doppia doppia del solito Giannis Antetokounmpo, che ha chiuso con 29 punti e 15 ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (2 dicembre). Mavericks travolgenti sui Lakers con un grande Doncic - i Thunder di Gallinari battono i Pelicans di Melli : Nove gli incontri giocati questa notte nelle arene NBA attraverso gli Stati Uniti e il Canada. Andiamo a vedere i tanti e interessanti argomenti di discussione generati dalla lega professionistica americana. I Brooklyn Nets gettano via la vittoria contro i Miami Heat, subendo un parziale di 0-10 che vale il 106-109 finale con Goran Dragic (24 punti dalla panchina), Jimmy Butler (20) e Justise Winslow protagonisti tra canestri dal campo e tiri ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (1 Dicembre) : Harden da 60 punti! Milwaukee centra l’undicesima - bene Philadelphia e Sacramento : Quattro partite nella notte NBA. Inarrestabili i Milwaukee Bucks, che ottengono la loro undicesima vittoria consecutiva e consolidano loro leadership nella Eastern Conference. Netto successo contro gli Charlotte Hornets per 137-96 in una sfida che già all’intervallo vedeva i padroni di casa comodamente avanti di diciassette punti (66-49). Il miglior marcatore è il solito Giannis Antetokounmpo, che ha chiuso con 26 punti e 9 rimbalzi. ...

NBA 2019-2020 : ancora una notte stellare per Luka Doncic : 42 punti, 9 rimbalzi e 11 assist. Questo il bilancio della notte di Luka Doncic, l’ennesima in cui lo sloveno dispensa arte cestistica a profusione. L’ex gioiello del Real Madrid è ormai punto fermo dei Dallas Mavericks, che pian piano stanno recuperando anche Kristaps Porzingis (e per chi ha impazienza, bisogna ricordare che i lunghi hanno per loro natura bisogno di più tempo per ritornare davvero a pieno regime). Ai Phoenix Suns, ...