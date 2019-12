Napoli | Salvini contro le Sardine Nere dei migranti | «Se ne sentiva la mancanza»

open.online

(Di sabato 7 dicembre 2019) «Basta parole, vogliamo i documenti». È questo il coro che si è alzato oggi durante il corteo delle, che hanno sfilato per le vie diper richiedere di «avviare la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, e lo sblocco delle loro pratiche per otteil permesso di soggiorno». Oltre 200 persone vicine al Movimentoe Rifugiati dihanno sfilato in corteo mostrando manifestile politiche dell’ex ministro dell’Interno Matteoquelle dell’attuale titolare del Viminale, Luciana Lamorgese. LESCENDONO IN PIAZZA!Oggi il Movimentoe Rifugiati diè in piazza per pretendere che i diritti di tutte le sorelle e i fratellivengano rispettati, per pretendere uguaglianza e dignità!PERMESSO DI SOGGIORNO PER TUTTI E TUTTE SUBITO!Gepostet von Ex OPG Occupato ...

