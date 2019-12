Napoli | caos rifiuti a Pianura | sequestrata l’isola ecologica

anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Questa mattina, i carabinieri dell’Arma del Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale di, insieme al personale dell’Arpa Campania, hanno posto i sigilli al centro di raccoltanel quartiere. Il centro di smistamentosito in via Nelson Mandela era ormai da diverso tempo in condizioni critiche. Sul piazzale delerano accumulati numerosinon differenziati e varie tipologie diingombranti. Presenti in loco anche interi stock dispeciali pericolosi. Tra questi elettrodomestici e vari dispositivi elettronici. Il sequestro è scattato per l’intero impianto, comprese le attrezzature e i mezzi di smaltimento dei. L'articoloproviene da Anteprima24.it.

