Napoli | Ancelotti a rischio esonero | le ultime

forzazzurri

(Di sabato 7 dicembre 2019): leL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, scrive in merito all’importanza per i partenopei della gara di oggi tra Udinese e. Secondo il quotidiano questa, sarebbe l’ultima chance di Carloche se non dovesse vincere potrebbe davvero salutare la panchina del. Su di lui è forte l’ombra di Gattuso, che nonostante le smentite ufficiali di De Laurentiis nel corso della settimana, è un serio candidato alla panchina delalmeno fino alla fine della stagione. Mercoledì inoltre, ci sarebbe una gara fondamentale per l’accesso agli ottavi di Champions League e quindi l’eventuale, in caso di sconfitta odierna, sarebbe rimandato al giorno successivo del match contro il Genk PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI ULTIM’ORA Sky – Udinese-, senza Callejon e Mertens! I convocati di...

SkySport : ? #UltimOra #Napoli ? Squadra in ritiro da mercoledì ?? Decisione presa da #Ancelotti #SkySport - annatrieste : Comunque. Finché il Napoli gioca contro il Liverpool Ancelotti si conferma il miglior allenatore del mondo. E' quan… - anperillo : Ci sono evidenti problemi nello spogliatoio ma ci sono ancora più chiari limiti nella gestione tecnica di… -