Napoli | al Vomero un sabato di “passione” | paralisi da traffico

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minuti“Mentre c’è chi rispolvera, ancora una volta, il vecchio ma mai attuato progetto di realizzare nel quartiere collinare del capoluogo partenopeo alcune zone alimitato, la qual cosa richiederebbe la presenza di parcheggi pubblici di destinazione, mai costruiti, per consentire alle autovetture di parcheggiare, invece che andare a ingolfare le strade limitrofe alle zone da interdire, cosa che già accade attualmente per i tratti chiusi aldi via Scarlatti e di via Luca Giordano, ilha vissuto un altrodi passione, con l’intero quartiere nella morsa delveicolare e con la presenza di un serpente di lamiere che si è snodato per tutta la mattinata tra piazza degli Artisti e piazza Vanvitelli, ma anche lungo via De Mura e via Carelli oltre che su via Bernini, via Stanzione e via Merliani, con presumibili ...

