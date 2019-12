Naike Rivelli | il pranzo è da censura La foto scandalo fa il pieno di like | “Le cose

caffeinamagazine

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il suo profilo Instagram sta diventando un vero e proprio ‘manifesto’ dei tempi attuali. Criticabile o meno,sceglie di provocare il suo pubblico attraverso diverse ‘strategie’, che passano dal corpo femminile, immagine sensuale per eccellenza, al gesto sfrontato, talvolta eccessivo e disturbante per molti. Le sue, o video, sono spesso accompagnati da didascalie che spiegano i motivi di una forma di espressione che gioca tra l’esibizionismo e la protesta.si definisce un’artista visuale atta a sottolineare le mancanze o pochezze culturali e sociali, attraverso una provocazione da lie stessa definita ‘intellettuale’. Sicuramente fuori dal comune,syupisce per la sua duplice natura: ribelle e pungente, ma anche mamma attenta e protettiva. All’età di 22 anni mette al mondo suo figlio Akash Cetorelli, nato nel ...

