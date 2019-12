Muscat va dal Papa | incontro privato col premier nella bufera per l’omicidio di Caruana

fanpage

(Di sabato 7 dicembre 2019)Francesco ha ricevuto in forma privata e con grande riservatezza ildi Malta, Joseph. Il capo di governo maltese, che ha annunciato le dimissioni per gennaio, di recente è finito nell'occhio del ciclone per via delle indagini sull'omicidio della giornalista DaphneGalizia.

