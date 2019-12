Morto dopo uno schianto in moto | era una corsa clandestina | due arresti

anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Quell’incidente inera troppo strano. Non c’erano segnali di frenata e soprattutto c’erano i segni sull’asfalto di un altrociclo. Come se fosse stato un inseguimento. In realtà,accurate indagini dei carabinieri della stazione di Casavatore (Napoli) si è accertato che la morte di un 26 enne di Casoria (Napoli) era stata provocata da una garadinel centro della città a nord del capoluogo. I militari, su ordine del gip del tribunale di Napoli Nord hanno portato in carcere un 48enne e aglidomiciliari un 18 enne. Il reato è divieto di gareggiare in velocità con veicoli are, nell’ipotesi aggravata dalla morte di una persona derivata dalla competizione e per il reato di favoreggiamento personale. Secondo quanto accertato il 48 enne stava gareggiando con il 26 enne ...

