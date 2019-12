Montante | “il vicedirettore dell’Aisi è indagato per false informazioni al pm

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il vice direttore del servizio segreto civile (Aisi), Valerio Blengini, èdalla Procura di Caltanissetta peral pm nell’ambito di un’inchiesta nata a conclusione del processo al ‘sistema‘ sull’ex leader di Confindustria Sicilia, Antonello, condannato a 14 anni di reclusione per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo a sistema informatico’. Lo riporta il quotidiano La Sicilia. Era stato il Gup, alla fine del processo celebrato col rito abbreviato, a disporre la trasmissione degli atti ai Pm per valutare le posizioni di Blengini e del suo superiore, Mario Parente. Mentre per il vice direttorela Procura di Caltanissetta ha emesso un avviso di conclusione indagine, per il capo dei servizi segreti civili ha disposto la trasmissione degli atti per competenza alla Procura di Roma. Al centro ...

