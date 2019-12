Moguls | Coppa del Mondo 2019-2020 | Kingsbury e Laffont dominano la gara d’apertura a Ruka

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) A(Finlandia) è incominciata ladeldi, disciplina dello sci freestyle che ha regalato grande spettacolo sulle nevi nordiche. La francese Perrineha confermato il pronostico della vigilia e ha trionfato tra le donne col punteggio complessivo di 82.72, la Campionessa Olimpica e detentrice della Sfera di Cristallo ha giganteggiato grazie alla sua classe infinita e ha conquistato il decimo successo in carriera nel massimo circuito itinerante. La transalpina ha dovuto sudare per avere la meglio nei confronti della giapponese Anri Kawamura che si è inchinata in volata (81.26), distaccate l’icona australiana Britteny Cox (78.29) e la statunitense Jaelin Kauf (77.53) che sulla carta sono le più accreditate per contrastarenel corso della stagione. Le gare maschili sono ormai diventate un monologo di Mikael, l’icona ...

