Miwa Energia | tra annunci e novità domani sarà grande basket a Benevento

anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutipomeriggio al PalaParente è prevista la partita più importante di questo campionato di Serie C Silver della. Arriva infatti al’altra squadra imbattuta sia in campionato che in coppa ovvero Cava de’ Tirreni. In un probabile palazzetto stracolmo si deciderà finalmente, prima della fine dell’anno, quale squadra potrà dirsi prima assoluta in classifica. Lafinora ha affrontato tutte le squadre pronosticate come migliori ed ha sempre avuto la meglio, dominando nel punteggio ma anche nel gioco. Cava invece può dirsi squadra rivelazione in un torneo dove si parlava della sola Sala Consilina come diretta avversaria dei sanniti nella corsa al titolo. La rivoluzione dei cavesi ha avuto invece ragione e con un ottimo Senatore sulla panchina la squadra sta seminando buoni risultati ovunque sapendosi anche ...

ilvaglio1 : Benevento, basket - Miwa Energia vince a Marigliano #MiwaEnergiaCestisticaBenevento #marigliano #benevento - ilvaglio1 : Basket - La Miwa Energia Benevento vince ad Avellino #MiwaEnergiaCestisticaBenevento #benevento -