Michelle Hunziker | “Ecco perché faccio sempre l’albero di Natale a novembre”

gossipetv

(Di sabato 7 dicembre 2019)prepara l’albero dia metà novembre Nelle scorse settimaneè stata parecchio criticata per via dei suoi addobbi natalizi. Addobbi tirati fuori prima del previsto, ovvero a metà novembre. Da quasi un mese la casa della conduttrice svizzera e del marito Tomaso Trussardi è tappezzata di luci sfavillanti e … L'articolo: “Eccol’albero dia novembre” proviene da Gossip e Tv.

zazoomnews : MICHELLE HUNZIKER- All Together Now è una grande festa non vendiamo unillusione - #MICHELLE #HUNZIKER- #Together… - Maryss84 : Tweet inutili contro Michelle Hunziker in 3, 2, 1.. #verissimo - zazoomnews : Michelle Hunziker chi è: età carriera e vita privata della conduttrice - #Michelle #Hunziker #carriera #privata -