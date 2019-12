Medagliere Europei nuoto 2019 | la classifica e la posizione dell’Italia Azzurri secondi

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) Glidiin vasca corta si disputano a Glasgow (Gran Bretagna) da mercoledì 4 a domenica 8 dicembre. Di seguito ildella rassegna continentale sui 25 metri.VASCA CORTA: # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. Russia 5 4 2 11 2. Italia 5 3 5 13 3. Ungheria 3 2 2 7 4. Olanda 3 1 3 7 5. Gran Bretagna 2 2 2 6 6. Francia 2 3 1 6 7. Lituania 2 0 0 2 7. Germania 1 2 2 5 9. Polonia 1 1 1 3 10. Grecia 1 0 0 1 11. Norvegia 0 2 0 2 12. Turchia 0 1 0 1 12. Svezia 0 1 0 1 14. Danimarca 0 0 4 4 15. Finlandia 0 0 2 2 16. Ucraina 0 0 1 1 16. Irlanda 0 0 1 1 16. Romania 0 0 1 1 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse

graziellaciccon : Sono due gli ori per l'Italia gli Europei: azzurri secondi nel medagliere dopo la Russia - tatianalazzari : Sono due gli ori per l'Italia gli Europei: azzurri secondi nel medagliere dopo la Russia - vaniatoni2 : RT @VaniaToni1: #Euroswim2019 #Glasgow Penultima giornata di gare agli europei in vasca corta con #Italia motivata ad inserire altre medagl… -