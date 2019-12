Max Pezzali a San Siro | “È un sogno Nel 2020 vorrei riunire gli 883”

notizie

(Di sabato 7 dicembre 2019) Maxa Sanè già un successo: venduti 25mila biglietti in una sola giornata. Così il cantante celebrerà la sua carriera trentennale. Sul prestigioso palco dello stadio milanese emozionerà i suoi fan tra le note dei suoi più grandi tormentoni. Il 10 lugliorivivrà le emozioni e le tappe del suo successo ultra decennale e i fan son già in trepidante attesa. Durante il suo “immenso karaoke” non mancheranno le sorprese. Tra queste, Max non nasconde il suo più grande desiderio: “Riunirò gli 883”. Maxa SanNon solo un concerto: sarà una festa per i tantissimi fan di Max, pronti a cantare e divertirsi a suon di successi trentennali, sia da solista sia durante il periodo degli 883. A “Tv, Sorrisi e Canzoni” ha confidato di essere “ancora incredulo”. Teme che da un momento all’altro qualcuno gli dica che ...

MaxPezzali : Ciao dallo staff! FOTO VINTAGE 1992. Ecco cosa abbiamo ritrovato nell'archivio delle foto 883 ???? SANSIRO CANTA MAX… - MaxPezzali : SANSIRO CANTA MAX ??? 10 luglio 2020 - Stadio San Siro Milano Prevendite: - MaxPezzali : #Repost @VivoConcerti • • • • • • Ieri sera è andata così. Ora immaginate #SanSiro e 60.000 persone che all’unisono… -