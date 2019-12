Mattino | Ancelotti ridimensiona il ruolo del figlio Davide

ilnapolista

(Di sabato 7 dicembre 2019) Ilracconta il cambio marcia e strategia di Carlo. Nei tre giorni di ritiro il tecnico ha innanzitutto introdotto la doppia seduta di allenamento, una vera novità. Ma, soprattutto, si è messo al centro di ogni cosa assumendo il controllo di tutto. “Senza delegare più nulla. Neppure al, suo braccio destro che difende a spada tratta da ogni allusione che arriva dall’esterno. Ma stavolta Re Carlo ha capito che contro un gruppo che invoca una guida sicura e dura non c’è spazio per altri che non sia lui.junior, in queste ore, si è un po’ messo da parte, limitando i suoi interventi anche nel corso dell’allenamento”. Esclude che possano essere immessi nello staff altri professionisti. Si spinge per un ritorno del preparatore atletico Francesco Sinatti e per l’inserimento di Francesco Calzona, ma lui dice no. “non accetta ...

