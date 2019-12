Martina Carraro | Europei nuoto 2019 | “Ero agitata | ma sapevo che questa volta avrei

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) Un Europeoin vasca corta da incorniciare fino a questo momento per la rana italiana ed in particolare per, argento nei 50 e oro quest’oggi nei 100 metri davanti alla connazionale Arianna Castiglioni e alla finlandese Jenna Laukkanen. La nativa di Genova classe 1993 ha rispettato il pronostico che la vedeva favorita alla vigilia, sapendo gestire bene la pressione e distribuendo alla grande il suo sforzo con una bella progressione che le ha permesso di toccare la piastra per prima col tempo di 1:04.51. “La gara è andata molto bene, come volevo – dichiara l’azzurra ai microfoni di Rai Sport – Non è uscito fuori un grandissimo tempo, ma l’importante era vincere. La sensazione è ‘wow’, l’oro è qualcosa di speciale. Ero molto, non ho dormito tanto. Ma alla fine è andata bene. Dispiace sempre quando non riesco ...

Eurosport_IT : CARRARO+CASTIGLIONI, DOPPIETTA AZZURRA! ???????? Martina Carraro è la nuova campionessa europea in vasca corta sui 100… - ItaliaTeam_it : DA IMPAZZIRE! ?????? Agli Europei in vasca corta Martina #Carraro ORO, Arianna #Castiglioni ARGENTO, è doppietta… - LiaCapizzi : ** ORO Martina Carraro e ARGENTO Arianna Castiglioni, 100 rana Martina diabolica. La genovese, che si allena a Imol… -