Marocchino trovato in Spagna Era già stato condannato per droga e immigrazione

(Di sabato 7 dicembre 2019) Andrea Pegoraro Il giovane èarregrazie a un mandato europeo. La pena che deve scontare si riferisce alla somma di più condanne dei tribunali di Genova e Trieste, anche per ricettazione Eraperclandestina e ricettazione ed èa Ceuta, in, grazie a un mandato di arresto europeo. Si tratta di un cittadinodi 34 anni, che deve scontare una pena di quattro anni e tre mesi. L’operazione è stata portata a termine dalla polizia di, in collaborazione con la polizia di frontiera di Roma Fiumicino. Le forze dell’ordine hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione stabilito dalla procura generale di Trieste a fine gennaio. Come riporta Il Friuli, la pena che deve scontare il giovane si riferisce alla somma di più condanne pronunciate dai tribunali di Genova e del capoluogo giuliano per detenzione ...

