Marocchino lega per il collo la moglie ad un albero perché vuole divorziare

(Di sabato 7 dicembre 2019) Rosa Scognamiglio Un 61enneha tentato di strangolare landola per la gola ad un. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio Lagli chiede la separazione ma lui non ci sta. E per vendetta, la appende ad un. Si tratta dell'ultima follia di un marito violento, 61enne, che ha tentato di strangolare la coniugendola per ilad un. La donna è scampata alla morte per un soffio. Ci è mancato davvero poco prima che l'istinto omicida di uno scellerato mietesse un'altra vittima di femminicidio. Lei, una 42enne originaria del Marocco ha pregato in silenzio, con il fiato spezzato dalla corda che l'orco, suo marito, le aveva stretto alla gola. Ed è solo un miracolo se quella fune si sia spezzata improvvisamente, ridandole aria ai polmoni e forza nelle gambe per darsi alla fuga. Una manciata di secondi in più e ...

