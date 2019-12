Mara Carfagna | pronto il nuovo partito | “Basta con l’odio” Lite con Borghi

anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiDi Carlo Tarallo Napoli –sta per passare il Rubicone. Le pressioni sulla vicepresidente della Camera, affinchè lasci Forza Italia, ormai totalmente appiattita sulle posizioni sovraniste di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, affinchè si metta alla guida di unmovimento politico moderato, sono ormai quasi insostenibili.tentenna, non vorrebbe lasciare ilche rappresenta la sua “casa” politica, non vorrebbe dare un dispiacere a Silvio Berlusconi, ma il rischio è che le decine di parlamentari di Forza Italia insofferenti verso l’egemonia di Matteo Salvini si trasferiscano armi e bagagli (e voti) in Italia viva, ildi Matteo Renzi. L’alternativa è appunto fondare un movimento che affondi le radici nelPopolare europeo, che resti saldamente nel centrodestra ma ...

borghi_claudio : @mara_carfagna Tranquilla Mara, finché non lo vorrà almeno il 51% degli italiani ci terremo la tua amata moneta, tu… - borghi_claudio : @mara_carfagna Ah ho capito, qui c'è un problema di mancanza di studio. Vedi Mara, possiamo prendere qualsiasi posi… - borghi_claudio : @mara_carfagna Difficile smentire cose che non ho detto comunque ricorda che la rata del mutuo diventa insormontabi… -