newsmondo

(Di sabato 7 dicembre 2019)dal. La Procura diha aperto un’indagine per cercare di ricostruire meglio la vicenda.dal. I cadaveri sono stati trovati questa mattina (sabato 7 dicembre 2019 n.d.r.) dalla sorella di una delle due vittime. La donna si è recata all’appartamento perché non aveva notizie da diverso tempo. Immediata la chiamata ai soccorsi ma per le inquiline ormai non c’era più niente da fare. La Procura ha aperto un’indagine con il magistrato pronto ad autorizzare l’autopsia per accertare meglio quanto successo e le cause che hanno portato al decesso. La ricostruzione Gli accertamenti sono in corso con gli inquirenti che stanno cercando di ricostruire meglio la vicenda. Molto probabilmente le due donne sono state sorprese nel sonno daldi carbonio di una ...

Guido_Rescio : @Marco_dreams @maddalena2471 Salto indietro anche per me: metà anni '70,mia nonna, casalinga e sua figlia, mia mamm… - NewsMondo1 : Mamma e figlia uccise dal monossido, tragedia a Genova - Gio81441393 : RT @CarlaAnnaErika: Mamma meravigliosa che offre la fica della figlia a uno dei padroni per farla scopare???????? #mammaefiglia #puttane non pe… -