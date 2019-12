Maltempo Uganda | forti piogge nel distretto di Bundibugyo | almeno 12 morti a causa delle

meteoweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019)12 persone sono morte a seguitoinondazioni provocate dalleneldi, nella parte occidentale dell’. È quanto si è appreso dalla Croce Rossa locale. “Abbiamo recuperato 12 corpi in acqua e una persona è stata portata d’urgenza in ospedale dopo essere rimasta gravemente ferita. La pioggia è iniziata ieri sera (venerdì) ed è proseguita fino alle 9 di questa mattina. Diverse case sono state spazzate via, le strade sono state bloccate e alcune completamente sommerse”, ha detto Diana Tumuhimbise, responsabile della Croce Rossa a. Croce Rossa, polizia, esercito e residenti hanno avviato congiuntamente operazioni di soccorso in diverse sub-contee. È troppo presto per sapere quante persone mancano all’appello, secondo le autorità. Ilimpedisce le comunicazioni in questoisolato, ...