Maltempo Sicilia | Villarosa M5s | “Firmata l’ordinanza di sospensione dei mutui nei

meteoweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019) “Firmata l’ordinanza utile alladeiper i cittadini dei territorini che hanno subito gli eccezionali eventi meteorologici. I dossier aperti dai deputati e senatori M5sni sono stati particolarmente utili alle valutazioni complessive della necessità dell’intervento. Grazie anche all’autorevole appoggio istituzionale del Ministro Di Maio, abbiamo avviato e completato tutte le dovute formalità in tempi brevissimi“. Lo ha annunciato in una nota il sottosegretario al Ministero dell’Economia del M5s, Alessio. “Interventi di questo genere a tutela dei cittadini, del credito e del risparmio contraddistinguono l’identità del M5s nel proprio mandato governativo – ha aggiunto – Siamo pronti a porre in essere ogni altro genere di supporto al fine di risolvere le problematiche che interessano ...

peppecaridi : #Maltempo, piogge torrenziali nella notte al Sud: sfiorati i 200mm in Aspromonte. Spettacolari arcobaleni annuncian… - MeteoWeb_eu : #Maltempo, piogge torrenziali nella notte al Sud: sfiorati i 200mm in #Aspromonte. Spettacolari arcobaleni annuncia… - NewSicilia : #Newsicilia Non affrettatevi a riporre anzitempo l'ombrello, il #maltempo imperverserà ancora per qualche ora.… -