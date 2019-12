Madre | Weir nuovo direttore artistico | prima donna alla guida del museo

anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La britannica Kathrynsarà ildeld’arte contemporanea –. E’ ladel polo museale. L’incarico partirà ufficialmente dal prossimo gennaio, ed avrà durata triennale. Lasuccede così all’ormai exAndrea Viliani. Nata ad Oxford, con passaporto britannico ma residenza francese, lascia la direzione del Départment du Développement Culturel del Centre Pompidou, di cui dal 2014 è membro del Consiglio, per affidare tutte le sue energie aldi Forcella. “Mi preme innanzitutto ringraziare Andrea Viliani – dichiara Laura Valente, presidente della Fondazioneregina per le arti contemporanee – per l’ottimo lavoro svolto in questi anni”. “La scelta di Katrhyn– continua Valente – laartistica del, è ...

