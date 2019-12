Mad Max Oltre La Sfera Del Tuono film stasera in tv 7 dicembre | cast | trama | curiosità

cubemagazine

Mad Max La Terza Del Tuono è il film stasera in tv sabato 7 dicembre 2019 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. Mad Max La Terza Del Tuono: scheda TITOLO ORIGINALE: Mad Max Beyond Thunderdome USCITO IL: 10 luglio 1985 GENERE: Fantascienza ANNO: 1985 REGIA: George Ogilvie, George Miller CAST: Mel Gibson, Bruce Spence, Tina Turner, Frank Thring, Angelo Rossitto, Mark Kounnas, George Spartels, Mark Spain, Edwin Hodgeman, Robert Grubb DURATA: 101 Minuti Mad Max La Terza Del Tuono trama Mad Max è un guerriero di un epoca futuristica. Un giorno deve recuperare la sua auto in uno sconfinato deserto post-atomico nei pressi di Barter Town, una città dove tutte le persone solo super tecnologiche. A governare la cittadina è una regina molto cattiva

