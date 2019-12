M5S | Di Maio nella morsa delle correnti grilline Quali sono e quanto pesano

Luigi Di Maio - il complotto del Pd : "Terra bruciata - preparano il ribaltone e il cambio di leader nel M5S" : Un mega-complotto contro Luigi Di Maio, firmato Pd. Il retroscena del Corriere della Sera riferisce dei timori dei fedelissimi del ministro degli Esteri, al limite della paranoia. Negli ambienti vicini al capo politico dei grillini si sospetta "che siano i dem a tramare per la fine anticipata della

Di Maio - scissione M5S per far nascere il suo Forza Sud : "Sedi - soldi e uomini - il piano è in fase avanzata" : Torna a casa, Luigi Di Maio, nel "suo" Sud. La via d'uscita da un Movimento 5 Stelle che lo contesta da mesi è la scissione e la creazione di un proprio partito, in risposta alla svolta a sinistra imposta da Beppe Grillo. "Sedi, soldi e uomini: il piano è in fase avanzata", scrive il Giornale. Siamo

M5S - Dino Giarrusso agli attivisti siciliani : “Non vi siete fatti sentire per la nomina di Cancelleri contro il regolamento. Dovevate scrivere a Di Maio” – Audio : “Perché non avete fatto nulla per farvi sentire” per la nomina di Giancarlo Cancelleri al ministero dei Trasporti? “Sappiamo che da regolamento non lo può fare”. L’eurodeputato M5s Dino Giarrusso, parlando davanti ad un gruppo di attivisti siciliani, in un Audio registrato di nascosto e che circola nelle chat dei militanti, attacca il collega e principale esponente dei 5 stelle in Sicilia. Sotto accusa ...

'E' ora che il M5S sfiduci Di Maio Con lui ormai solo 10 parlamentari' : "Sicuramente non parla di me, io di certo non mi spavento". Il senatore del Movimento 5 Stelle Mario Michele Giarrusso, intervistato da Affaritaliani.it, risponde così alle parole di stamattina del ministro Luigi Di Maio ('Fronda contro di me? Non rinuncio alle nostre... Segui su affaritaliani.it

Di Maio avverte i ribelli nel M5S - “Non rinuncio alle battaglie perché qualcuno ha paura” : L’intervista di Luigi Di Maio a Radio Capital: “Basta complottismi, non vogliamo far cadere il governo. Sacrosanto che nel M5s non tutti siano d’accordo con me”. Intervenuto ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital, Luigi Di Maio ha fatto il punto sulla maggioranza di governo e sulle tensioni interne al Movimento 5 Stelle. Luigi Di Maio a Radio Capital, “È sacrosanto che nel Movimento non tutti siano ...

M5S - Luigi Di Maio conferma la congiura : "Chi trama contro di me venga allo scoperto". E su Di Battista... : A Circo Massimo, su Radio Capital, Luigi Di Maio, la cui leadership vacilla sempre più, ha ammesso l'esistenza di una congiura contro di lui. Infatti, come rivela La Repubblica, una fronda di parlamentari grillini ribelli vorrebbe defenestrarlo e avrebbe preparato addirittura un documento di sfiduci

Le battaglie del M5S - parla Di Maio : sostegno a Di Battista e alla riforma della prescrizione : Ci sono diatribe di governo e diatribe da guerra civile che si giocano all’interno di uno stesso partito o movimento. È il caso del Movimento di Beppe Grillo, diviso internamente e sulla questione della leadership di Di Maio: di questo il Ministro ha parlato in radio Le difficoltà che sta vivendo il Movimento 5 Stelle […] L'articolo Le battaglie del M5S, parla Di Maio: sostegno a Di Battista e alla riforma della prescrizione sembra essere ...

Di Maio : "M5S vuole far cadere il governo? Una sciocchezza" : È "una sciocchezza" che M5s voglia far cadere il governo: lo ha assicurato il capo politico pentastellato, Luigi Di Maio, intervenendo su Radio Capital. "Noi siamo sempre stati leali ai governi ai quali partecipiamo, il precedente non lo abbiamo fatto cadere noi", ha ricordato il ministro degli Esteri, "il fatto che Di Maio vuole far cadere il governo non è vero: lo abbiamo fatto nascere noi, altrimenti non lo facevamo partire". Per ...

Sondaggio Masia - Luigi Di Maio in caduta libera : dove è precipitato il M5S : Si mette male per Luigi Di Maio. Il capo politico non solo deve fare i conti con un Movimento che non riesce più a gestire, ma deve anche tenere a bada numeri sempre più tragici. A rivelare una notevole criticità per la forza politica di Beppe Grillo è Fabrizio Masia. Il sondaggista, per la trasmiss

Prescrizione - schiarita tra Pd e M5S? Di Maio tira dritto : «La riforma parte il 1 gennaio - su questo non si discute» : Sembrava tornata una schiarita nel governo dopo le tensioni tra Pd e M5s sulla riforma della Giustizia e la telefonata di apertura tra il ministro Alfonso Bonafede e il vicesegretario del Pd Andrea Orlando. I due avevano concordato di valutare la proposta dei dem sul nodo della Prescrizione, finché in serata Luigi Di Maio è di nuovo intervenuto per sgombrare il campo da equivoci di eventuali ripensamenti del Movimento. «La Prescrizione per ...

Prescrizione : solito refrain del M5S Di Maio tira la corda - non la spezza : Tanto tuonò che non piovve. Il solito refrain: Luigi Di Maio, spalleggiato da Alessandro Di Battista, tira la corda alzando la tensione nella maggioranza, ma non appena la corda sta per spezzarsi fa una parziale marcia indietro e torna un minimo di sereno nel governo. Facciamo... Segui su affaritaliani.it

M5S - una maionese impazzita : Scena numero uno. Da Londra Giuseppe Conte, impegnato al vertice Nato, assicura: “Con gli altri leader europei abbiamo parlato di molte cose, e senza entrare nei dettagli, posso dire che quando c’è da difendere gli interessi dell’Italia non mi distraggo mai”. Scena numero due. A Palazzo Chigi si incontrano i 5 stelle sul Mes e cominciano a preparare, in solitaria, una risoluzione in vista del 10 dicembre, quando la ...

Debora Serracchiani a L'aria che tira : "Luigi Di Maio forza perché non ha più il controllo dei gruppi M5S" : Debora Serracchiani, ospite a L'aria che tira su La7, commenta il caso della cattedra del premier Giuseppe Conte e rivela che "Luigi Di Maio forza perché non ha più il controllo dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle". Tanto per capire, continua la piddina, "alla Camera non abbiamo ancora il

Luigi Di Maio - retroscena pazzesco dal cuore M5S : "Rompe - va da solo e poi si allea con Salvini" : Tutto pronto per il "partitino" di Luigi Di Maio. Esattamente come Giuseppe Conte starebbe organizzando una propria lista, sospetto che gira da molte settimane, il capo del Movimento 5 Stelle starebbe tirando le fila dei fedelissimi da imbarcare nella sua avventura. Provocare la crisi, tornare alle