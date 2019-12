L’uomo che ha ipotecato la casa per sostenere la ricerca

dilei

(Di sabato 7 dicembre 2019) La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è una malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce numerose persone in età adulta. Consiste nella perdita dei motoneuroni spinali, bulbari e corticali, che conduce alla paralisi dei muscoli volontari fino a quelli respiratori. La SLA colpisce persone con un’età compresa tra i 40 e i 70 anni. In Italia sono presenti più di 6.000 persone affette da questa malattia. L’aspettativa di vita dopo la sua diagnosi, purtroppo, è di 3-5 anni. Tuttavia, grazie ad ausili tecnologici e a centri specializzati, la qualità di vita dei malati è migliorata anche se ancora non esiste una cura vera e propria. Un commercialista di Benevento, Lorenzo Capossela, dopo aver perso la moglie a causa della SLA, ha deciso di ipotecare laper finanziare la. La donna, malata di SLA da qualche anno, era in cura presso l’Azienda Ospedaliero ...

